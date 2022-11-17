Başkan Dr. Palancıoğlu: "İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yönetimini belediyede ağırlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin ticaret ve ekonomisi için işbirliği içinde uyumla çalışacaklarını söyledi.

Kayseri’nin hem üretim hem de ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Hem üretmek hem de ticaretini yapmak Kayseri ve Kayserililer için bir kazançtır. Şehrimizi kalkındırmak, daha iyi noktalara getirmek için birlik ve beraberlik içinde uyumla çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak yeni semtler ve yerleşim anlamları ile aslında ticaret hacmini artırıyoruz. Serbest Bölgemizde Kayseri sanayisi ve ticareti için önemli çalışmalar yapıyoruz. Esnaf siteleri inşa ediyoruz. Ticaret merkezlerine alternatif yollar açıyoruz. Özellikle yeni yaptığımız Çarşı Melikgazi Projemiz ile esnafımıza destek olarak, Kayseri’de ticaretin canlanmasını amaçlıyoruz. Çünkü Kayseri’miz her zaman kazanan ve kazandıran bir şehirdir. Ortak akılla çalışarak, kurumlar arası ilişkileri güçlendirerek, birlikte Kayserimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Yine aynı gayretle şehrimizin ekonomisi ve ticaretinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Uyum içerisinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah birliğimizi bozmasın. Bu çerçevede değerli başkanlarımızı tebrik ediyor, değerli yönetime ve kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise Başkan Dr. Palancıoğlu’na misafirperverliğinden, KTO’ya ve Kayseri ticareti ve ekonomi hayatına desteklerinden dolayı teşekkür etti.