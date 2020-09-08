Başkan Dr. Palancıoğlu: “Cuma günleri tespit ediyoruz, pazartesi günleri ise hizmete başlatıyoruz"

Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bölgede yapılması gerekenleri hafta sonu planlayarak pazartesi günü o bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerin koordineli çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu pazartesi günü Mimarsinan Bölgesi Fatih, Gökkent ve Şirintepe semtlerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu bölgelerin elden geçirildiğini belirten, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yapıyoruz. Yapılması gereken işlerimizi yerinde görüyor ve tespit ediyoruz. Pazartesi günleri de saha çalışması yapıyoruz. Ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmaları yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde bu çalışmaları yapacağız” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bağ ve sayfiye alanlarında çöp konteynırlarına bitki atığı, bahçe atıkları, ot ve benzeri atıkların atılmamasını rica ettiklerini sözlerine ekledi.