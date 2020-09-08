Başkan Dr. Palancıoğlu: “Cuma günleri tespit ediyoruz, pazartesi günleri ise hizmete başlatıyoruz"
HER CUMA GÜNÜ ERKEN SAATLERDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE TEKNİK EKİP İLE GEZEREK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTIKLARINI HATIRLATAN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, BU BÖLGEDE YAPILMASI GEREKENLERİ HAFTA SONU PLANLAYARAK PAZARTESİ GÜNÜ O BÖLGEDE TEMİZLİK, PARK BAHÇE, ULAŞIM VE FEN İŞLERİ GİBİ BİRİMLERİN KOORDİNELİ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bölgede yapılması gerekenleri hafta sonu planlayarak pazartesi günü o bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerin koordineli çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu pazartesi günü Mimarsinan Bölgesi Fatih, Gökkent ve Şirintepe semtlerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu bölgelerin elden geçirildiğini belirten, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yapıyoruz. Yapılması gereken işlerimizi yerinde görüyor ve tespit ediyoruz. Pazartesi günleri de saha çalışması yapıyoruz. Ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmaları yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde bu çalışmaları yapacağız” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, bağ ve sayfiye alanlarında çöp konteynırlarına bitki atığı, bahçe atıkları, ot ve benzeri atıkların atılmamasını rica ettiklerini sözlerine ekledi.
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