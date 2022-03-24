Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor"

Çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan Melikgazi Belediyesi, yenilikçi fikirler üreterek robotik kodlama kursu veriyor.

İnovatif düşünce ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek, çocukların hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek ve topluma faydalı bireyler olmalarını hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "72 saat süren Robotik Kodlama kursumuz çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Robotik Kodlama kursumuz ve 13 yaş arası çocuklar için Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde bulunan teknoloji atölyelerimizde veriliyor. Geleceğimiz olan çocuklar, kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk olur. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek robotik eğitimi, çocukların kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenebileceği şekilde anlatılıyor. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor. Bu kurs ile kendilerini geliştiriyorlar ve günlük yaşamdaki sorunlara özgün çözüm bulmaları daha kolay oluyor. Eğitimde ve teknolojide öncü çalışmalarımızla yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.