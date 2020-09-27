Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
MELİKGAZİ BELEDİYESİ OLARAK AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA BÜYÜK HIZLA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ AĞAÇ DİKME ÇALIŞMASININ BELEDİYE ÇALIŞANLARI İLE DEVAM ETİĞİNİ VE 170 AĞACIN TOPRAK İLE BULUŞTURULDUĞUNU SÖYLEDİ.
Melikgazi Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarına büyük hızla devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazımkarabekir Mahallesi ağaç dikme çalışmasının belediye çalışanları ile devam etiğini ve 170 ağacın toprak ile buluşturulduğunu söyledi.
Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde; 15 yaş ve üzeri 80 tanesi Çınar Yapraklı Akçaağaç ve 90 tanesi Atlas Sediri olmak üzere ağaçlarımızı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ve bu yıl 10 ile 50 yaş ağaçları toprak ile buluşturarak yeni bir ağaçlandırma çalışmasına örnek olduklarını kaydetti.
Doğal yeşil alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ağaçları katılımcı belediyecilik örneği ile sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernek üyelerin katılımı ile devam ettirileceğini sözlerine ekledi.
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