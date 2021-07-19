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Başkan Çopuroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ 19.07.2021, 11:40
Başkan Çopuroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Bizler farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak düşünen, sevgiyi ve hoşgörüyü tüm değerlerin üzerinde tutan köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geçmişimizden getirdiğimiz değerlerimizle geleceğimize umutla bakan bir milletiz. Pandemi sürecinde bu karmaşık ve zorlu süreçte dayanışmanın önemini bir kez daha anladık. Küslerin barıştığı, huzurun ve manevi değerlerin ön plana çıktığı dini bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır. Özellikle Kurban Bayramının, inandığımız mukaddes değerler için değerli varlıklarımızı feda edebilme kültürünü, elimizdeki zenginlikleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilme erdemini ifade etmesi ile vicdanlarımızdaki yeri her zaman farklıdır. Yüce Peygamberimizin buyurduğu gibi ’Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir’ anlayışı üzerine inşa edilmiş bir bayram olan Kurban Bayramı vesilesi ile yeryüzünde sevgi, barış ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, nice bayramlara birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı temenni ederim" ifadelerine yer verdi.
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