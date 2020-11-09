Başkan Çopuroğlu’ndan anlamlı ziyaret

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde Temel Bilimler alanında Tubitak ödülüne layık görülen Fen Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak’a ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Çopuroğlu; "Ülkemizde ve Dünya genelinde Bilime ve AR-GE’ye büyük önem verilmekte ve Bilim adamlarımız yaptıkları çalışmalar ile bilime büyük katkı sağlamaktadır. Şehrimizde de bu çalışmalar önemli Üniversitelerimizden bir tanesi olan Erciyes Üniversitesi’nde hocalarımız tarafından yürütülmektedir. Bu manada Öğretim üyemiz Mustafa Soylak hocamızın da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde her sene düzenlenen TUBİTAK Bilim Ödülleri kapsamında Temel Bilimler alanında ödüle layık görülmesi bizleri de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Aynı zamanda hocalarımızın bu başarılı çalışmalarının genç nesillerimize de aktarılması da büyük önem taşımaktadır. Bugün Mustafa hocamız ile gezdiğimiz Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde de gördük ki tüm imkanlar en güzeli ile sunulmuş her türlü kullanıma hazır. Umuyoruz ki bu başarılı çalışmalar hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz tarafından artarak devam eder. Bir kez daha değerli Akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.