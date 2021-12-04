Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Nevşehir’de düzenlenen İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısına katıldı.

İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse başkanlığı’nda Nevşehir’de gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, toplantıya katıldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çopuroğlu, "İç Anadolu bölgemiz dahilinde bulunan illerimizle bugün Nevşehir’de verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Başkanımızla birlikte teşkilatlarımızdaki yeni gelişmeleri değerlendiriyoruz. AK Parti bugün seçim olacakmış gibi kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettiriyor. Bel kemiğimiz olan teşkilatlarda her ayrıntı yaptığımız bu tür toplantılarla masaya yatırılmaktadır” ifadelerini kullandı.