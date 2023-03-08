Başkan Çopuroğlu: “Bir milletin gelişmesinde kadınların payı göz ardı edilemez”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

" ’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ adıyla bilinen ve her yıl 8 Mart’ta tüm milletler tarafından kutlanan bu özel günde başta Kayserili kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Bir milletin yükselişinde, gelişmesinde kadınlarımızın payı göz ardı edilemez. Yüce dinimiz İslam’da kadının önemi gözler önüne seriliyor. Kur’an-ı Kerim’in gelişi ve Peygamber Efendimizin kararlı mücadelesiyle; kadınlara ve kız çocuklarına karşı insanlık dışı muamelenin reva görüldüğü cahiliye anlayışı ortadan kalkmış, insani erdemlerin en güzel örneklerinin yaşandığı, ahlaki ve hukuki değerlerin hâkim olduğu bir toplum ve medeniyet inşa edilmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu vesileyle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; depremde hayatını kaybeden kadınlarımızın ve tüm fedakâr kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.”