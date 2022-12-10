Başkan Çopuroğlu: “3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan konutların kura çekimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak” dedi.

İnsanların kura çekimlerini heyecanla beklediklerini söyleyen Şaban Çopuroğlu, “Çevre Şehrcilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un girişimleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye çapında yüz binlerce kişiye konut hamlesi başlatılmış vaziyette. Bunlardan kura çekim sırası Kayseri’ye geldi. Sırasıyla ayın 10, 11 ve 12’sinde Kayseri’de çekimler yapılacak. Yaklaşık 5 bin hanenin, 5 bin kişinin ev sahibi olacağı büyük gün inşallah saat 10.00 itibari ile belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek kurada vatandaşlarımızın önemli bir kısmının heyecanla beklediğini biliyoruz. Burada yapılan çalışmanın hakikaten sahada muhteşem bir karşılığını gördük. İnsanlar hasretle ve heyecanla bekliyorlar. Türkiye çapında hem konutların çekimi yapılıyor, hem de evler için arsalar veriliyor, iş yerleri arsaları veriliyor. Bun bunların ışığı altında vatandaşımızın ev sahibi olması için bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ciddi bir gayret içerisinde” dedi.

Başkan Çopuroğlu, çekimlerin noter huzurunda yapılacağını ve hak geçmeyeceğini söyleyerek, “Kayseri’de 5 bin kişinin ev sahibi olacağı kura çekimi 3 gün sürecek. Salon dolup taşacak, bizler de orada olacağız. Vekillerimiz Ankara’da bütçe çalışmaları sebebi ile Kayseri’de olamayacaklar ama biz katılacağız. İnşallah güzel atmosferde duygu dolu anların yaşanacağı bir gün olacak diye düşünüyoruz. Çünkü insanın hayatında ev alması çok sık yapabileceği bir şey değil. İnşallah insanlarımızın muratlarını verir Allah. Zaman zaman insanlar, “Acaba bana da çıkar mı” diye düşünüyor. Herkes emin olsun ki bunların hepsi noter huzurunda kurayla çekilecek ve kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek. Şimdiden Kayserimize hayırlı olsun diyoruz. 3 ilçemizde müracaattan fazla konut var. Dolayısıyla müracaat eden herkes konut sahibi oluyor. Orada kuralar çekilmeyecek. Diğer ilçelerimizde kuralar tek tek çekilmek suretiyle hak sahipleri belli olacak. Toplu Konut İdaremizin de bu konudaki başarısı zaten ortada. En kısa sürede yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.