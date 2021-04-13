Başkan Çolakbayrakdar’ın kentsel dönüşüm projeleri rekor kırıyor

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olan Kocasinan Belediyesi, Yavuzlar Mahallesi’nde de dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan’ın çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projelerine imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle ‘Yeni Kocasinan’a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

Kentsel dönüşümle Kocasinan’ı cazibe merkezi haline getiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın birçok yerinde kentsel dönüşümün olduğunu belirterek, eski ve doğal afetlere dayanıksız olan yapıların projelerle daha modern yapılara çevrildiğini vurguladı. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Özellikle dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Yavuzlar Mahalle’mizde geçen yıl ilk adımı attık ve bu yıl ise konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan’da daha modern binalar inşa ediyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor.”

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.