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Başkan Çolakbayrakdar’ın acı günü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’ın annesi Hava Çolakbayrakdar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ 30.06.2021, 14:34
Başkan Çolakbayrakdar’ın acı günü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’ın annesi Hava Çolakbayrakdar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

79 yaşında hayatını kaybeden Hava Çolakbayrakdar’ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde öğle namazını müteakip kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Çolakbayrakdar’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hava Çolakbayrakdar, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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