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Başkan Çolakbayrakdar’dan Teknofest’e tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesi adına büyük destek verdiği TEKNOFEST’E hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini söyledi.

KAYSERİ 13.03.2022, 10:29
Başkan Çolakbayrakdar’dan Teknofest’e tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesi adına büyük destek verdiği TEKNOFEST’E hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST’E hazırlanan Erciyes Üniversitesi Mühendisler Birliği Kulübü, Erudite Takımı ve lise öğrencilerin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, öğrencilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların yapmış olduğu projelerini dinledi. “Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını vurgulayarak, “Öğrenci arkadaşlarımız, Teknofest’e katılmak için bizden destek istediler. Öncelikle gençlerimize başarılar diliyorum. İlk başladığından beri TEKNOFEST’e, değişik branşlarda katılan takımlarımız oldu. Katılan arkadaşlarımız, ellerinden geldiğince emek verip, büyük başarılar elde ettiler. Belli bir noktaya gelmiş olan bu çalışmalarımızı, daha da sürdürülebilir hale getirmek ve yapılan çalışmaların altyapısını oluşturmak için yoğun gayret ediyoruz. Teknoloji meraklısı ve genç kardeşlerimizin ürettiği ürünlerin endüstriyel hale gelmesini veya genç beyinlerin keşfedilmesi noktasında bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz ve Kocasinan Akademi ismine yakışır bir şekilde çalışmaların yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına değinerek “Gençlerle yapılan her çalışmada yer alıyoruz ve onları her zaman destekliyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerinin altını çizerek; “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kurmuş olduğumuz Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Bu vesileyle gençlerimize başarılar diliyorum ” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye genelinde bilimsel ve teknoloji alanında en güzel imkanı sağlayan belediye olduğunu belirten takım kaptanları ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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