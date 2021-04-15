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Başkan Çolakbayrakdar’dan taziye mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Kayseri basının duayen isimlerinden Veli Altınkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve basın camiasına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız. ”dedi.

KAYSERİ 15.04.2021, 13:18
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Başkan Çolakbayrakdar’dan taziye mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Kayseri basının duayen isimlerinden Veli Altınkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve basın camiasına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız. ”dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık bir aydır Koronavirüs tedavisi gören Kayseri basın camiasının duayen isimlerinden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın vefat haberini büyük bir keder ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mütevazı ve çalışkanlığıyla bilinen Veli Altınkaya’ya, Allah’tan rahmet, keder ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm basın camiasının başı sağolsun.”
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