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Başkan Çolakbayrakdar’dan Mevlid Kandili mesajı

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

KAYSERİ 27.10.2020, 12:36
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Başkan Çolakbayrakdar’dan Mevlid Kandili mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar, kainata rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in varlık alemini şereflendirdiği zaman diliminin Mevlid Kandili olarak kutlandığını hatırlatarak, Mevlid Kandili’ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar açıklamasında, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili, kutlu bir gecedir. İnsanlık, Hazreti Peygamber’in reçetesine her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz’ den niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

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