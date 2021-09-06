Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ müjdesi

Kocasinan Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmek isteyenler ve çölyaklılar için ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kuracaklarını ve glütensiz Kayseri mutfağını Türkiye’ye tanıtacaklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; Mimarsinan, Şeker, Talatpaşa, Erkilet ve Pervane Mahallesindeki çeşitli imar plan maddeleri ele alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan Orta Anadolu Kalkınma ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamı altında Orta Anadolu Kalkınma Ajansına ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ isimli projenin sunulması ve yapılacak olan proje ile ilgili sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi ile ilgili konu görüşüldü. Çölyaklıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bilindiği üzere çölyaklılar, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. 2017 yılında glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olmaya başladık ve Türkiye’de birçok belediyeye örnek olduk. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Bu doğrultuda uzun zamandır üzerinde çalıştığımız , ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesini hayata geçiriyoruz. Glüten hassasiyeti olanlar için çıktığımız bu proje de amacımız, glütensiz Kayseri mutfağını oluşturmaktır. Yöresel mutfağımızı, glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kuracağız. Ayrıca istihdama katkı sağlayacağız ” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla meclis toplantısı sona erdi.