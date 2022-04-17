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Başkan Çolakbayrakdar’dan glütensiz hayata destek

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü öncesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketini dağıttı.

KAYSERİ 17.04.2022, 15:59
Başkan Çolakbayrakdar’dan glütensiz hayata destek

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü öncesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketini dağıttı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 182 çölyaklı aileye bugüne kadar binlerce çölyak paketi dağıttıklarını söyledi. Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 182 çölyaklı aileye bugüne kadar binlerce çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” diyerek sözlerini noktaladı. Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

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