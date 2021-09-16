Başkan Çolakbayrakdar’dan çocuklara çok fonksiyonlu farklı bir park

Kocasinan Belediyesi, Argıncık Alsancak Mahallesi’ndeki 7 bin metrekarelik alana; farklı oyun gruplarının olacağı ve tasarımıyla görsel şölen oluşturacak olan çok fonksiyonlu yeni bir park yapıyor. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birbirinden farklı ve tematik yeni parklarla Kocasinan’a ayrı bir güzellik kattıklarını vurguladı.

Vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemiz genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bir yandan da bölgemize yeni ve farklı parklar ile yeşil alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. Parklarımızın daha renkli ve daha farklı bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle hemşerilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bölgemizde bulunan ve yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarımızın içerisinde; yürüyüş parkuru, sky park, kaykay pisti, macera parkuru, dev oyun grubu, interaktif oyun alanı, süs havuzu, bisiklet ve yürüyüş yolu, fitness aletleri ve diğer donatılarıyla bölge sakinlerinin hayatını olumlu yönde değiştiriyor. Bu şekilde fonksiyonlu yaptığımız büyük parklarımız; mahalle sakinlerimizin beğenisini kazanıyor. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için fonksiyonel ve modern parkları, mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız; parklarımızla, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, yaz döneminde olduğu gibi sonbaharda da park çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, Argıncık Alsancak Mahallesi’ne farklı tasarıma sahip, çok fonksiyonlu yeni bir park yapıyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği yeni park, işlevselliğin yanı sıra görsel bir şölen de sunacak.