Başkan Çolakbayrakdar’dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2020 yılında 146 farklı noktada 130 bin ton asfalt serimi ve 110 kilometre yol yaptıklarını,6 yılda ise toplam 1 Milyon 233 bin ton asfalt serimi ve 940 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerle ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında ise 146 farklı noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 6 yılda 1 milyon 233 bin ton asfalt serimi ve 940 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Ayrıca bu yıl, 81 farklı noktada 120 bin metrekare parke ile 2 bin 500 araçlık otopark ve 56 kilometre yaya yolu ilçemize kazandırdık. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor.” diyerek noktaladı.