Başkan Çolakbayrakdar’a mobil fırın teşekkürü

Kocasinan Belediyesi, ‘kardeş belediye’ Türkoğlu’nda bir yandan temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdürürken, bir yandan da her gün 3 öğün sıcak yemek ve mobil fırın ile 16 bin sıcak ekmek dağıtıyor. Vatandaşlara ekmekleri dağıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem bölgelerinde örnek ve gönüllere dokunan çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kardeş Belediye olan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesini ziyaret edip, depremzedelerin büyük teveccühünü kazanan Kocasinan Belediyesi’nin mobil aşevi ile mobil fırınını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, onlara çeşitli hediyeler verdi. Depremin yaralarını sarmak için destek olan ve imkanı ne var ise onu paylaşan Kayserili iş adamlarına teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, afet bölgelerine ve kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu’ndayız. Türkoğlu ilçesine kurmuş olduğumuz mobil fırınımızla sıcak ekmek üreterek, buradaki depremzede kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Yaptığımız hizmetin isabetli ve olması gereken hizmetin olduğunu gördük. Bu noktada mobil fırının kurulmasında emeği geçen hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü, bu fırının kurulmasında Kayseri’deki iş insanlarımızın emekleri, gayretleri ve destekleri var. Hayırseverlerimizin gerek un gerek diğer malzemelerin tedariki konusunda destekleri devam ediyor. Mobil fırınımızın yanındaki mobil aşevimizde de Kayserili iş adamlarımızın destekleriyle depremzede kardeşlerimize 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Kayseri, yine üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Burada yapılan hizmetlere yönelik depremzede kardeşlerimiz dualar ederek, teşekkürlerini ve memnuniyetlerini gösteriyorlar. Yeri geldiği zaman imkanı ne var ise onu paylaşmasını bilen ve destek veren Kayserili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mobil fırından sıcak çıkan ekmekleri dağıtan Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden Türkoğlu’ndaki vatandaşlar ise ekmeğin çok lezzetli olduğunu dile getirerek, “Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz sayesinde her türlü imkanlara sahibiz. Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, buraya çok büyük hizmet yaptı ve yapıyor. Binlerce kez razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Barınacak çadırlarımız var. Özellikle 3 öğün yemek ile ekmek ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Bugünümüze çok şükür” diye konuştu.