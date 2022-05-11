Başkan Çolakbayrakdar’a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret edip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çocuklara ve vatandaşlara pazar meyvelerinden ikramda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaş ve esnafın yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti

Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki pazar yerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara ve vatandaşlara pazar meyvelerinden ikramda bulundu. Bölge sakinlerin ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına dikkat çekerek, Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

İlçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz, büyüyor ve gelişiyor. Kocasinan’ın gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye’nin gelişmesi demektir” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.