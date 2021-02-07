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Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor ve güzelleşiyor"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Muhsin Yazıcıoğlu ile Bekir Yıldız Bulvarı’nı TOKİ 1.Etaba bağlayan ve Oto Servisçiler Sitesi ile Şeker Mahallesi’ne alternatif olan yolun çalışmalarını inceledi. Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak olan yeni ulaşım aksında çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan; büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor.” dedi.

KAYSERİ 07.02.2021, 13:42
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Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor ve güzelleşiyor"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Muhsin Yazıcıoğlu ile Bekir Yıldız Bulvarı’nı TOKİ 1.Etaba bağlayan ve Oto Servisçiler Sitesi ile Şeker Mahallesi’ne alternatif olan yolun çalışmalarını inceledi. Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak olan yeni ulaşım aksında çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan; büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor.” dedi.

Ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü’müz, Şeker Mahallesi’ndeki TOKİ 1.etabın 3103.Sokakda yol çalışmalarını sürdürüyor. Tabi ki önceliğimiz sağlıktır. İçinden geçmiş olduğumuz kovid-19 pandeminin bir an önce ortadan kalkması ama bir diğer taraftan ise belediye faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Rutin işlerimizin dışında yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Çünkü; Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ımızın her bir noktasında çalışmalarımızı devam ettirdik. Şimdi ise yeni yılda yeni programlarımızı başlattık. Bu zaman diliminde havaların güzel olması dolayısıyla program dahilinde yapacağımız çalışmalarımıza sahada başladık. İlk programlarımızdan birisi olan 546 konutun bulunduğu TOKİ 1. Etabı, Oto Servisçiler Sitesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nı diğer taraftan ise Bekir Yıldız Bulvarı’nı TOKİ 1.Etaba bağlayan yolu inşallah hayata geçirmiş olacağız. Diğer alt yapı kuruluşlarının bu yolda çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bölgenin ihtiyacı olan bu yol, kritik bir noktada bulunmaktadır. Trafik akışını rahatlatacak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Hava şartları böyle devam ettiği sürece sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Yolun; kazasız, sağlıkla tamamlanmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum.”

İncelemeler sırasında çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini ve bu bölgeye de yeni bir park daha yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlar ise, Başkan Çolakbayrakdar’a yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız.” ifadesini kullandı.
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