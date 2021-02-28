Başkan Çolakbayrakdar: “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi’nde hayata geçirilecek projelerin yer tespitinde bulundu. Saha incelemesi gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz” dedi.

Yeni Kocasinan’ı adım adım şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Ahievran, Kocasinan ve Yavuzselim Mahallesi’nde cadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde altyapı, üstyapı, çevre düzenleme ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi vatandaşımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Baharla birlikte başlayacak olan yol, çevre düzenleme ve park yapımı gibi çalışmalarımız, bölgenin çehresini değiştirecek. Özellikle vatandaşımızın konforunu artıracak ve onların daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak şehrin değişik bölgelerinde hizmetleri hayata geçirebilmek için sahada yer tespitinde bulunduk. Ayrıca proje çalışmalarımızın uygulama noktasında sahada tespitlerini yapıyoruz. Çalışmalarımızla hemşehrilerimin keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi. Bölge sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.