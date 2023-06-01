Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz”
KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ERKİLET OSMANGAZİ MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL VE ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE İNCELEYEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ EN HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini en hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Osmangazi Mahalle’mizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi bu yılda sezona çok hızlı başladık. İnşallah bütün hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bölgede yeni yapılan evlerin çevre düzenlemesini ve yollarını yapıyoruz. Eşzamanlı olarak altyapı çalışmalarıyla birlikte asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kocasinan’ın her bir bölgesinde buradaki gibi yoğun şekilde sergilediğimiz performansımızı diğer mahallelerimizde de devam ettiriyoruz. Çalışmalar sonunda mahallemiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir” diye noktaladı.