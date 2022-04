Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle 3 bin fidanın yer alacağı Vuslat Ormanı’nda ağaçları toprakla buluşturdu. Üniversite öğrencileriyle birlikte fidanları diken Başkan Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, daha yeşil bir şehir inşa edebilmek için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Erkilet bölgesinde düzenlenen fidan dikim programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve bölge sakinleri katıldı. Daha yeşil ve daha çevreci bir şehir için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle daha yeşil bir Kocasinan’a destek veren Erciyes Üniversite’sine teşekkür ediyorum. En önemli işlerimizden biri de yeşil bir şehir inşa edebilmektir. Bu gayretle ilçemizin her bir köşesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıyor ve yeni park yapımı ile yaşam alanları oluşturuyoruz. Özellikle Kocasinan’ın her bir bölgesinde küçük ormanlar oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca sosyal gruplarla ağaç dikiyoruz. Daha güzel ve daha yeşil bir Kocasinan’ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Dikilen her bir ağaç, hem Kocasinan hem de şehrimizin güzelliği için son derece önemli ve değerlidir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik en önemli çözümlerden biri de tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçiyor. Bu noktada daha yeşil bir şehir inşa edebilmek ve her noktayı yeşile büründürmek için yoğun gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçtiğini altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Bu noktada göreve geldiğim günden itibaren yeşilimizi koruyabilmek ve daha yeşil bir Kocasinan inşa edebilmek için yoğun gayret gösterdik. Daha yeşil ağırlıklı şehir inşa edebilmek için çalışıyoruz. Çünkü ne kadar şehrin yeşil oranı fazla olursa o kadar şehrin görseli, güzelliği ve değeri artar diğer yandan ise iklim değişikliğiyle mücadele için iklim otoriterlerinin söylediği en önemli argümanlardan bir tanesi şehrin ağaç oranının fazla olmasıdır. Şehrin, yeşil dokusunun fazla olması, iklim noktasında kendi kendini koruyabilmesi ve muhafaza edebilmesi için gereklidir. Bu noktada iklim değişikliği, bütün dünyayı tehdit eden duruma doğru gitmektedir. Bu anlamda önlemler almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Erciyes Üniversite’mizin kampüsü tabiri caizse yeşile doyduğu için şehrimizin farklı noktalarında yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu bağlamda tıp fakültesi öğrencilerimizle birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte fidanları torakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ilk fidanlarında can suyunu verdi. Öğrenciler ise daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.