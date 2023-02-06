Başkan Çolakbayrakdar; “Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun”

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Kayseri de dahil olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın koordinesinde ivedi bir şekilde aksiyon alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, güvenli toplanma alanı olarak belediyeye ait tüm tesislerin kapılarını vatandaşlara açtı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere belediyeye ait iş makineleri ve personeller yola çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04.17’de 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kayseri’de de olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hasar tespit çalışmaları için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen deprem kriz masası çalışmalarına katıldı. Kocasinan Belediyesi’ne ait tesislerde geceyi geçiren vatandaşları da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kar yağışının başladığı bir gecede üzücü bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimiz gece uykularından uyanıp sokağa çıkmak zorunda kaldılar. Vatandaşlarımızın geceyi rahat bir şekilde geçirebilmeleri adına belediyemize ait tüm tesislerimizin kapılarını güvenli toplanma alanı olarak açtık. Belediyemize ait semt konakları, spor tesisleri, kafelerimiz ile akademi tesislerimizin kapıları açık. Ayrıca hemşehrilerimiz mahalle aralarına kurduğumuz çadırlar ile camilerde korunabilirler. Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar koordinesinde toplanan Kocasinan Belediyesi ekipleri ve iş makineleri, Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, tüm ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiği bir gün olduğunu belirterek, “Öncelikle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Rabb’im tüm vatandaşlarımızı korusun. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Rabb’im yardım eylesin. Kamunun bütün kurumları olduğu gibi Kocasinan Belediyesi olarak da deprem bölgesi için iş makinelerimizi göndermeye başladık. İhtiyaç için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Öncelikli olarak Kahramanmaraş’a ve diğer deprem bölgelerine iş makinelerimiz ve personelimiz yola çıktı. Dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizle” ifadelerini kullandı.