Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’nin yıldızları Kocasinan’dan yetişecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen ve restorasyonu tamamlanan Hızır İlyas Köşkü’nün çevresine yapılan ören yeri çalışmalarını inceledi. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalarla Türkiye’nin yıldızlarını yetiştireceğiz” dedi.

İç tefrişat çalışmalarıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapının çevresine yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’nün eşsiz şehir manzarasıyla da dikkat çektiğini vurgulayarak; “Erkilet bölgesinden baktığınız zaman şehir manzarası sunan Hızır İlyas Köşkü’nün restorasyonunu tamamlamıştık ve onun çevresinde yapılacak olan ören yeri çalışmalarımız, hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası aynı zamanda bir Gök Gözlem Evi olacak. Sosyal donatılarının yapıldığı ve yeni yapılan eserin içerisine yerleştirilecek olan teleskop ile burada gök gözlemleri yapılacak. Ayrıca çalışmalar tamamlandığı zaman keyifli etkinliklerin yapılacağı mekan haline gelecek. En yakın zamanda tamamlayıp, hem Gök Gözlem Evi’ni hem de Hızır İlyas Köşkü’nü vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca çalışmanın Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.

13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi’nin restore çalışmalarını tamamladığı yapı, en yakın zamanda Gök Gözlem Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.