Başkan Çolakbayrakdar: "Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi’nde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının inceliklerini yetkililere anlatan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İşimiz Gücümüz Kocasinan’ parolasıyla her noktayı şantiye alanına çevrilen Kocasinan’ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi’nde cadde cadde gezerek, yapılan yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. İnceleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının inceliklerini yetkilerle paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Kocasinan’ın dört bir yanına hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak birimlerimizle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevsim itibariyle saha çalışmalarına ağırlık verdiğimiz hizmetlerle bölgemizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Turgutreis Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Yol yenileme çerçevesinde altyapı, otopark ve çevre düzenleme gibi çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocasinan’ımızın her bir noktasında yeni şantiyeler açmaya devam ediyoruz. Kocasinan’ımızın yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe olmasından dolayı her bir bölgede belediyenin yapması gereken çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmektir. Bu noktada hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirirken yeni talepleri de dikkate alarak daha güzel bir Kocasinan’ı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve mahalle muhtarı ise, Başkan Çolakbayrakdar’a yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” diye konuştu. Turgutreis Mahallesi’nin ardından Yenişehir Mahallesi’nde de çalışmaları yerine inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her noktasında yeni şantiyeler açtıklarını ve mahalleleri birer birer güzelleştirdiklerini söyledi.