Başkan Çolakbayrakdar: “Tüm imkanlarımız ile deprem bölgelerindeyiz”

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgelerine yardım ulaştırmayı aralıksız sürdüren belediyeler, deprem bölgesine temizlik araçları ve personeli gönderdi. Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve Yahyalı belediyelerinden oluşturulan 20 araç ile 100 personel, Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta görev yapacak olan temizlik personelini yolcu etmek üzere Kocasinan Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü’ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yola çıkacak personeli Kahramanmaraş’a uğurladılar.

Deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ki tüm belediyelerimizden 500’e yakın arkadaş bölgede çalışıyor. Sıra bizde oradaki kardeşlerimize tüm imkanlarımız ile destek olacağız. İnşallah hep birlikte bugünleri de atlatacağız. Ellerinize emeklerinize sağlık, Allah yolunuzu açık etsin. Depremzede vatandaşlarımızın yiyecek ihtiyaçları için de kendi atölyemizde hızlı bir şekilde 3 adet mobil mutfak üreterek deprem bölgelerine gönderdik. Personelimiz mobil mutfaklarımızda aş kaynatarak depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek sağlamaya devam ediyorlar. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcılarımızı ve şube müdürlerimizi, koordinasyonu sağlamak amacıyla Malatya ve Kahramanmaraş’a görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin olduğu ilk andan itibaren Kayseri’nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirterek, “Öncelikle fedakar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri depremin olduğu ilk andan itibaren üzerine düşeni yapma gayretinde oldu. Merkez ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere 16 ilçe belediyemiz el birliği içerisinde canla başla elinden geleni yaptı. Bu yaraları saracak olan yine Türk Milletin asil evlatlarıdır. Bölgeden çöp kamyonları ve konteynırları ilgili talepler oldu. Önceki gönderdiklerimize ek olarak bugün de 20 aracımız ve 100 personelimiz yola çıkıyor” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kayseri’nin birlik ve beraberlik içesinde deprem yaralarını sarmak için elinden geleni yaptığına dikkat çekerek, “Depremden zarar gören vatandaşlarımızı Talas’ta özel misafirhanelere yurtlarımıza yerleştirmeye devam ediyoruz. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, deprem bölgelerine destek olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Ülkece birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız. Yola çıkacak arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık, yolları açık olsun sağlıkla gidip gelsinler” dedi.

Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve Yahyalı belediyelerinden oluşturulan 20 araç, 100’e yakın çöp konteynırı, çadırlar, barınma, ısınma malzemelerinin yüklendiği araçlar ile 100 personel, Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.