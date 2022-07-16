Başkan Çolakbayrakdar; “Teşekkürler Kayseri, teşekkürler Türkiye”

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde Kayseri’de vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlara çıkarak, milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Meydandaki yerini alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İlk günkü ruhla yine meydanları taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Meydanda demokrasi ve milli irade için nöbet tutan Başkan Çolakbayrakdar, nöbete katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” dedi. Başkan Çolakbayrakdar; “Bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demiş ise 15 Temmuz gecesi de aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, vatan hainlerine dur dedi. Bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı çiğnetmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için birlik ve beraberlik içerisinde dün olduğu gibi bugünde dimdik ayakta duracağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi; ‘İri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız’’’ diye konuştu.

Yine meydanlarda birlik ve beraberlik mesajı verildiğini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Herkes birlik beraberlik içerisinde, hep bir ağızdan, ‘Söz konusu vatan ise; gerisi teferruattır’ dedi. 7’den 70’e herkes; “Tek vatan, Tek bayrak, Tek devlet” için yeniden meydanlarda darbeye karşı milli iradesini ortaya koydu. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençler; gelecek sizin sizler sorumluluk duygusu ile 15 Temmuz günü yapılanların ve aziz milletin destansı kahramanlıklarının canlı şahitlerisiniz. O kara günde millete yapılmak istenenleri unutmayın ve unutturmayın ki Allah vermesin bir gün gelir yeniden bu vatana, bu millete ve bu devlete kast etmek isteyen hainler çıkar ise hainlik etmelerine fırsat vermeden başlarını ezebilesiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum”.

Vatandaşlarla birebir ilgilenerek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra vatanseverlere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan dondurma, ikram lokması ile çeşitli yiyecek ve içecekler ikram etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri protokolü ve vatandaşlar, şehitler için dua etmesiyle program noktalandı.

Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi de günün ağarmasıyla birlikte modern araçlarla meydanı temizledi. Nöbet sırasında oluşan çöpleri kutularından boşaltarak çöp yığınlarının oluşmasını engelleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte temizlik çalışmaları yaptı.