Başkan Çolakbayrakdar, ramazanın bereketini vatandaşlarla paylaşıyor

Ramazan bereketini vatandaşlarla birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve gençlerle ile birlikte iftar sofrasında bir araya geliyor. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Önceki gün, iftar sofrasında Kocasinan Şimşekspor sporcuları ve yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise ziyaret ettiği mahallelerde yoğun ilgisiyle karşılaştığı mahalle sakinleriyle sohbet ediyor. İkramlar eşliğinde gerçekleşen sohbetlerde belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, gelen talepleri de not alıyor. İftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, huzur ve bereket iklimi Ramazan’ın, Kocasinan’da ayrı bir atmosferde idrak edildiğine dikkat çekerek; “Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede her akşam iftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallemizde vatandaşlarla buluşuyoruz. Gerek iftar sofraları gerekse teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızla buluşmamızda sadece sohbeti değil, ekmeğimizi, mutluluğumuzu ve hüznümüzü de paylaşıyoruz. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu da sözlerine ekledi. Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.