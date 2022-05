Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bayram tatili sonrası ilk iş gününe belediye personeliyle bayramlaşarak başladı. İlk olarak saha çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında görev yapan personelin tek tek odalarını ziyaret ederek, hem personelin hem de işlerini halletmek için belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Programa, başkan yardımcılarının yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı. Çalışanlara hitaben “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin 7 gün 24 saat çalışan bir belediye olduğuna dikkat çekerek; “Yapılan hizmetler ve ortaya konulan projeler neticesinde vatandaşların memnuniyeti ve duası, bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Hemşehrilerimize daha güzel hizmetleri ulaştırabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Birimlerimizde her alanda çalışan kardeşlerimiz, her geçen gün bir öncekinden daha güzel hizmet üretimiyle çalışmalara devam ediyor. Bir günümüzün diğer günümüzden biraz daha önde olabilmesi için fedakarca çalışan ve gayret eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir ekip ve takım çalışmasıdır. İnşallah her geçen gün daha iyisini ve daha güzellerini yapacağız” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan’ın Ramazan ayını dolu dolu geçirdiğini belirterek, “Pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen iftar programları, bu yıl 4 binleri aşan programlar düzenlendi ve Kocasinan’da dolu dolu Ramazan ayı yaşandı. Her zaman yanımızda olan ve işçi dostu sayın başkanımız, bugün de gelenek hale getirdiği işçi kardeşlerimizle bayramlaştı. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Program da, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere toplam 20 kişinin işe alımıyla ilgili dijital program ile kura çekimi gerçekleştirildi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri çalışanları, kendi çalışma arkadaşlarını kura çekimi ile belirledi. Ekibe dahil olacak yeni çalışanların hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah bu şehre hizmet etme kaygısı içerisinde arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaktır” dedi.

İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Mithatpaşa Zabıta Amirliği’nde zabıta ekibiyle bir araya geldi. Zabıta ekibine sürpriz yapan Başkan Çolakbayrakdar, zabıta telsizinden anons geçerek, zabıta personelinin bayramını kutladı.

Hizmet binasına geçerek, burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, işini halletmek için belediyeye gelen Elmayı Karaca teyze ile sohbet edip, isteğini yerine getirdi. Elmayı teyze ise talebini anında çözüme kavuşturduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a dualar etti.