Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, okulda dereceye giren öğrencilere ise tablet hediye etti.

Liseli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik ederek, karne dağıttı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bütün gayretimiz, gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize, daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Gençlerin, spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyor, birçok proje ve hizmeti hayata geçiriyoruz. Allah gençlerimizin başarılarını daim etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra okulda dereceye giren öğrencileri tebrik edip, tablet hediye etti.