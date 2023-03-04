Başkan Çolakbayrakdar; “Mobil fırın ile her gün 16 bin sıcak ekmek dağıtıyoruz”

Deprem bölgelerinde örnek ve gönüllere dokunan çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kardeş belediye Türkoğlu’nda mobil fırın ile her gün 16 bin sıcak ekmeği vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ı ziyaret edip, kardeş belediye Türkoğlu’nda Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil fırını inceledi. İlk çıkan sıcak ekmekleri çocuklara dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, yaraları sarmak için bir yandan temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da her gün 3 öğün sıcak yemek ve 16 bin sıcak ekmek dağıttıklarını vurguladı.

Afet bölgelerine ve kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgelerinde gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Özelikle kardeş belediye Türkoğlu’nda temizlik çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları ve depremzede kardeşlerimize, sıcak yemek ve sıcak ekmek ulaştırma konusunda canla başla çalışıyoruz. Mobil fırın, mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda varız. Burada ihtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Elbistan’da ise hızlı bir şekilde ‘Kocasinan Yaşamkent’i kuruyoruz. ‘Kocasinan Yaşamkent’ inşallah Kültürel faaliyetlerin yanı sıra, işyerleri, kafeteryalar ve diğer donatılarıyla sosyal hayatın merkezi olacak. Elbistan’daki kardeşlerimize daha güzel bir ortamda vakit geçirebilecekleri ve onların bir nebze olsun içinde bulundukları psikolojiyi düzeltecek, yaralarını saracak bir ortam sağlayabilirsek bizim için ne mutlu. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacaklarını sözlerine ekledi.