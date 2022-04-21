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Başkan Çolakbayrakdar, “Millet bahçesi ile Kayseri’ye yeni bir yaşam alanı”

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi için ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılından bu zaman kadar Kocasinan’a 1 Milyon metrekare park ve yeşil alan kazandırdıklarını, Millet Bahçesi çalışmasıyla ise yeni bir yaşam alanını daha Kayseri’ye kazandıracaklarını vurguladı.

KAYSERİ 21.04.2022, 13:39
Başkan Çolakbayrakdar, “Millet bahçesi ile Kayseri’ye yeni bir yaşam alanı”

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi için ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılından bu zaman kadar Kocasinan’a 1 Milyon metrekare park ve yeşil alan kazandırdıklarını, Millet Bahçesi çalışmasıyla ise yeni bir yaşam alanını daha Kayseri’ye kazandıracaklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde, Erkilet Mahallesi’nde düzenlenen programa; AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, basın mensupları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, ağaç dikimiyle Erkilet Millet Bahçesi’nin çalışmalarına başladıklarına belirterek,“ Kocasinan’ın her bir köşesinde farklı çalışmalarla yeni mekanlar kazandırıyoruz ve ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan’ımızı hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek için farklı projelere imza atıyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşümle şehrin yenilenmesi gereken bölgelerde yaptığımız çalışmalarla yeni bir şehir kuruyoruz. Bir yandan ise ağaçlandırılmadık hiçbir nokta kalmayana kadar her bir bölgede ağaçlandırma çalışmasının gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede 2015 yılından bu zamana kadar yeşillendirme, ağaçlandırma ve park çalışmasıyla Kocasinan’ımıza 1 Milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdık. Öncelikle parklarımıza ağaçlandırma çalışması yapıyor ardından ise parkın fiziki olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Bu noktada Erkilet Millet Bahçesi için ise bugün itibariyle ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Özellikle 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturuyoruz ve böylelikle Millet Bahçesi daha güzel hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“EŞSİZ MANZARASIYLA KAYSERİ’YE YENİ BİR YAŞAM ALANI DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Millet Bahçesi alanının, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların piknik yapabileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatılarının olacağı bir mekan olacak olan Erkilet Millet Bahçesi’nin özellikle 40 bin metrekare üzerinde tamamen yeşil alan olacak. Bu bölgenin farklı bir önemi daha var. Kadim Erkilet’e Arabidin Projesiyle mahallemiz doğal yapısıyla uygun olarak yeniden inşa edilecek. İçerisinde sosyal donatıların, iş merkezlerinin ve yaşam alanlarının olacağı projemiz, tüm Türkiye’ye örnek olacak. Ayrıca Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’nü restore ettik ve günümüze kazandırdık. Hızır İlyas köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. ‘Gök Gözlem Evi’ haline dönüştüreceğimiz yapıyla astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. İç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasıyla bir kültür varlığını şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye değer katacak olan Erkilet Millet Bahçesi çalışmasıyla şehrin sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandırmış olacaklarını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, basın mensupları, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturdu ve ağaçlara can suyu verdi.

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