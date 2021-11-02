Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle birlikte ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında Ziyagökalp Mahallesi’nde kursiyerlerle birlikte ağaç dikti. Gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir bölgesini yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ziya Gökalp Semt Konağı’nın çevresinde kursiyerlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, semt konağında eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Daha yeşil Kocasinan için düzenli bir şekilde ağaç dikimi etkinliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp Semt Konağı’nda eğitim gören kursiyerlerimizle birlikte ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte burası daha güzel hale gelmiş olacak. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde yeşillendirme ve güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, ihtiyaç duyulan bölgeleri yeşillendirmenin yanı sıra kendi içerisinde ormanlar oluşturabilecek alanları gün yüzüne çıkarmaktır. Emeklerinden dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Kocasinan’ın daha modern olması için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün gayretimiz daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir” diyerek noktaladı.

Kursiyerler ve Ziyagökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş ise belediyenin hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.