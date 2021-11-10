Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’da kimse yalnız değildir”

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara hız kesmeden devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 49 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini hayata geçirdi.

Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 49 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi :

“Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz ve projeler üretiyoruz. Gerek fiili gerekse inşai çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 49 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Bir yandan ‘Yeni bir Kocasinan’ inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ’Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibine verilen 627 bin 184 ürün olmak üzere yaklaşık 170 bin vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.”

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yemek dağıtımına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.