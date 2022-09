Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Festivali’nin etkinliği gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapılan etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ve en güzel hizmetleri ile en iyi projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen ’Yamula Patlıcanı Festivali’nin etkinliği, Yemliha Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Mehteran dinletisi ile başlayan etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz festivalimizi, yine kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde hemşerilerimizin daha huzurlu, daha mutlu ve daha refah içerisinde yaşamaları için projeler geliştiriyoruz. ’Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar, en güzel hizmetleri ve en güzel projeleri hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Doğalgaz ile buluşan Yamula’yı, yol, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarıyla daha güzel hale getireceğiz. Hemşerilerimin yaşadığı yerde mutlu etmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu içindir” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her birinin, Yemliha gibi farklı özellikleri var ama Yemliha Mahallemiz, patlıcanıyla meşhur. Mahallelerimize ait değerleri yaşatmak için bu ve buna benzer etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle tarımla uğraşan mahallelerimizin kendince farklı güzellikleri ve değerleri var. İnşallah bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktaracağız” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise hizmetlerle Yemliha’nın her geçen gün daha modern hale geldiğini vurguladı.

AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Kocasinan’a yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, teşekkür etti.

Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Kayseri’nin kendine özgü ve yöresel değerlerinden biri olan Yamula patlıcanı için düzenlenen festival, kültürümüz için önemlidir. Bu vesileyle festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan yatırımlar sayesinde Yemliha’nın daha da güzelleştiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yemliha sakinlerine selamlarını ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyorum. Yamula hemşerilerimiz, her dönem bize gönlünü açar, biz de buraya evimiz diye geliriz. Büyükşehir Belediyesi kanuni ile Yamula’ya gerek Kocasinan gerekse Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri, olabildiğince gelmeye başladı. Bölgemize neye ihtiyaç varsa ve ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belma Belen ve Kemal Koçak gibi jürilerden oluşan ’Yamula Patlıcanı Yarışması’ düzenlendi. Yamula’nın meşhur patlıcanı ile en iyi yemek yapanlar, Kocasinan Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi. Patlıcan rüyası yemeği ile birinci Fatma Tokdemir, yelpaze kebabı yemeğiyle ikinci Arzu Anlı ve patlıcanlı börek yemeğiyle ise Nilüfer Karabulut oldu. Ayrıca en iyi patlıcan yetiştiriciliği yapanlara, Kocasinan Belediyesi tarafından gübre hediye edildi. Bu yarışmada dereceye girenler ise Üçüncü Elmas Bulut, ikinci İkbal Yalçın ve birinci ise Mustafa Çiçek oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle etkinliğe katılanlara etli patlıcan yemeği ve lokma ikramı etti.

Sonrasında ise ünlü isimlerden Semih Tercan ve Ayşen Kaya’nın konseriyle keyifli anlar yaşandı. Şehir dışından gelen vatandaşlar ile Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük beğenisini kazanan etkinlik, muhteşem kapanışla son buldu.