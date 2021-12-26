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Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, kırsal kalkılmada da öncü”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında kırsal mahallelerde toplam 786 bin 240 metrekare (131 km) stabilize yol, 105 bin 132 kilitli taş ve 22 bin 776 metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını vurguladı.

KAYSERİ 26.12.2021, 14:28
Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, kırsal kalkılmada da öncü”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında kırsal mahallelerde toplam 786 bin 240 metrekare (131 km) stabilize yol, 105 bin 132 kilitli taş ve 22 bin 776 metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını vurguladı.

Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye hizmetler kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hava şartları elverdiğince kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 786 bin 240 metrekare (131 km) stabilize yol, 105 bin 132 kilitli taş ve 22 bin 776 metrekare beton bördür ile araç ve yaya yolu yapımı, 37 bin metrekare kilit taş tamiratı, ihtiyaç duyulan mahallelere; oyun grubu, kamu binalarının onarımı, fırın yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarının artırılması için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Özellikle tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirdi. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniledik. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini sözlerine ekledi.

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