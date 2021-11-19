banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı

Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi kendine yeten belediye olarak standartları artırıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt için gereken olan agrega malzemesini üreten Gürpınar’daki Agrega Üretim Tesisini inceledi. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yeniliyoruz” dedi.

KAYSERİ 19.11.2021, 12:10
Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi kendine yeten belediye olarak standartları artırıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt için gereken olan agrega malzemesini üreten Gürpınar’daki Agrega Üretim Tesisini inceledi. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yeniliyoruz” dedi.

Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti’ ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Agrega Üretim Tesisiyle de asfalt için gereken olan malzemeyi ürettiklerini söyledi. Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 4 yıl önce 200 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ise asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Gürpınar Taş Ocağında incelemelerde bulunduk. Belediyelerin en önemli harca kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçümü olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken, mevcut olan yollarımızı da yeniliyoruz. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretmeye başladık. Bu noktada ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi; her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmek için bütün birimlerimizle birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz ve yatırımlarımızı daha da artırıyoruz. Burada kendi üretmiş olduğumuz agrega ile diğer taraftan kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yeniliyoruz. Hemşehrilerimize yol çalışmaları gibi her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlıyor. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır” diyerek noktaladı.

Öte yandan yaptığı yatırımlarla ‘Kendi kendine yetebilen’ tesisleriyle dikkat çeken Kocasinan, 200 bin metrekare alana kurulan Agrega Üretim Tesisiyle kendi asfalt malzemesini üretiyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile asfalt plentinin teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6