Başkan Çolakbayrakdar Kayseri’ye engelsiz park kazandırıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için Yenidoğan Mahallesi’ndeki yeni park alanında ağaç dikti. Yeni çalışmanın Kayseri’ye değer katacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Engelli kardeşlerimiz için etkinlik alanı olacağı yeni parkın yanına ise Kayseri bölgesinde yetişen envai çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanını da Kayseri’ye kazandıracağız.” dedi.

Yeni parkın Kocasinan’a ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini söyledi. Daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ve Şehir Hastane’mize yakın bir bölgede ağaçlandırma çalışmaları yürütüyoruz. Bu bölgede ağaçlandırma çalışmalarımızın ardından park yapımına başlayacağız. Engelli kardeşlerimiz için etkinlik alanı olacağı parkın yanı başında ise Kayseri bölgesinde yetişen envai çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanını da Kayseri’ye kazandıracağız. Bu şekilde Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde değişik mahallelerde yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarıyla ilçemizi yarınlara hazırlıyoruz. Daha çevreci, daha güzel ve daha yenilikçi bir Kocasinan ile vatandaşlarımızı buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” diyerek noktaladı.