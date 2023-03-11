Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ı hayırlı olsun”

Kocasinan Belediyesi, Kahramanmaraş Elbistan’daki ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ını gece gündüz demeden vardiyalı şekilde 24 saat çalışarak, 6 gün gibi kısa sürede tamamladı. Yaşam merkezinin Kahramanmaraş’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal yaşam merkezin bölgeyi yeniden canlandıracağını belirterek; “Depremzede kardeşlerimiz için gece-gündüz demeden azimle çalışıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş, Elbistan’daki ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ının yapımını adım adım takip eden Başkan Çolakbayrakdar, bir ayda yapılacak işi, altı gün gibi rekor sürede tamamladıklarını ve yaşam merkezini vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Özellikle mesai mefhumu gözetmeksizin bölgede gece gündüz çalışan personele teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar; “Geçen hafta başladığımız Elbistan’daki ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Parkı’nı tamamladık. Esnaf kardeşlerimiz burada kuralarını çekip, faaliyete başlayacak. Her alanda Elbistan’daki kardeşlerimize hizmet verecek olan bu yaşam merkezi, hayırlı olsun. Aile sağlık merkezi, kafeteryalar, iş yerleri gibi donatılarında olacağı bu sosyal yaşam merkezi, bölgeyi yeniden canlandıracağına inanıyorum. Kocasinan Belediyesi olarak mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışarak, hayata geçirmiş olduğumuz bu tesis, öncelikli olarak yapılması gereken ve ihtiyaç olan bir hizmetti. Daha önce pazar yeri olan ve Elbistan’ın tam merkezinde yer alan bu yaşam merkezi, güzel günlerde kardeşlerimize hizmet verecek. Yaşam merkezi özelinde ama bütün deprem bölgelerinde fedakarca çalışan Kocasinan Belediyesi personeli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Depremin ilk saatlerinden itibaren bir fiil sahada çalışan bütün personelimi tebrik eder, yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hem alış veriş yapılabileceği hem de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği hatta içerisinde aile sağlık merkezi gibi donatıların olduğu yaşam merkezinin hayırlı olması temennisinde bulanarak, sözlerine noktaladı.

Elbistanlılar ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, teşekkürlerini iletti. Öte yandan ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ın içerisinde 49 iş yeri, 8’erli iki adet lavabo, kafeterya, aile sağlık merkezi gibi donatılar yer alıyor.