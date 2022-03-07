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Başkan Çolakbayrakdar: “Kadınlarımız, başımızın tacıdır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

KAYSERİ 07.03.2022, 12:15
Başkan Çolakbayrakdar: “Kadınlarımız, başımızın tacıdır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadınlarımız, bir ömür boyu kıymetli ve değerlidir. Tarih boyunca kadınlarımız, hayatın her alanında yer almışlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de kadınlarımıza pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Çünkü kadın bizim için; annedir, eştir, evlattır ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu doğrultuda elimizden geldiğince değer verme noktasında gayretin ve çabanın içerisindeyiz.”

İlçede kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Biz biliyoruz ki geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler ve yakın zamanda açtığımız Yenişehir tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Özellikle meslek kurslarına, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce ürünlerini tüketicilerle buluşturarak meslek sahibi oldular. Ayrıca bu eğitimler sayesinde sosyalleşmeleri noktasında büyük katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Özellikle hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesini hayata geçirdik. Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Projemizde ise ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değmektedir. ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın olduğu ilçemizde kadınlarımızın yetiştirdiği organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanında oluyoruz. Kafe Sinan işletmelerimizde kadınların el emeğiyle yaptığı ürünler sayesinde ev bütçelerine büyük katkı sağlıyoruz. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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