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Başkan Çolakbayrakdar ile Erkilet yeni yüze kavuşuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her mahalleye yaptığı hizmetlerle hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede emprenye uygulamalı farklı parkın ve birçok hizmetin yanı sıra yeni park ve sosyal tesisin yapıldığı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetlerle sayesinde mahallenin çehresinin değiştiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar ise “Köklü tarihiyle ‘Makarr-ı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’mizin yeni yüzünü her şeyiyle geleceğe daha iyi hazırlıyoruz” dedi.

KAYSERİ 24.02.2021, 13:04
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Başkan Çolakbayrakdar ile Erkilet yeni yüze kavuşuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her mahalleye yaptığı hizmetlerle hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede emprenye uygulamalı farklı parkın ve birçok hizmetin yanı sıra yeni park ve sosyal tesisin yapıldığı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetlerle sayesinde mahallenin çehresinin değiştiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar ise “Köklü tarihiyle ‘Makarr-ı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’mizin yeni yüzünü her şeyiyle geleceğe daha iyi hazırlıyoruz” dedi.

Türkiye’ye örnek gösterilen hizmetleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bunlardan biri olan Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemize Kocasinan Akademi çatısı altında modern ve büyük bir tesis kazandırıyoruz. Her yaş grubundan vatandaşa hitap edecek olan tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktiviteler ile derslikler olacak. Farklı bir konsepte hizmet verecek olan tesisimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle tesisimiz tamamlandığında bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Bölge sakinlerine hizmet verecek olan tesisimizin benzerlerini diğer mahallelere de yapacağız. Ayrıca farklı tasarımıyla adeta görsel şölen sunan parkımız, bölgemizin değerine değer kattı. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle çehresi değişen Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerinden Mahmut Bozsoy ise 7 senedir Erkilet Mahallesi’nde oturduğunu belirterek, “Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Yapılacak yatırımlar ve ihtiyaç duyulan hizmetler birer birer yapılıyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Nakışlı da 50 senedir mahallede ikamet ettiğini belirterek, “Bölgemize park, bahçe ve çevre düzenlemesi gibi birçok yatırımlar yapıldı. Hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle mahallemize tramvay istiyoruz” diye konuştu.

Mahallede yapılan yenileme çalışmaları kapsamında daha konforlu hizmet aldıklarını belirten vatandaşlar da, “Mahallemize özellikle sosyal tesisin yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Sosyal tesisi, hem çocuklarımızın etkinliklere katılması hem de kendimizin daha sosyalleşmesi için önemli buluyoruz. Temizlik, park, bahçe, çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım çalışmalarından memnunuz. Kısaca hizmette sınır yok. Yapılan her hizmetin hepsi hoşumuza gidiyor. Yapılan yatırımlarla sayesinde Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi kendini yeniliyor. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
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