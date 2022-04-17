Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya Yetimler Günü olması sebebiyle, ilçedeki yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan 130 yetim çocuk yakınlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu. İftar öncesi Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlara Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Bugün Dünya Yetimler Günü, bugün soframızı yetimler şenlendirecek. Evlatlarımızla birlikte iftar yapacağız. Tabi ki bütün dünyadaki çocuklar gülsün, mutlu olsun. Çocukların yüzlerinin gülmesi, dünyanın yüzünün gülmesi demek. Biz de inşallah onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bütün çocuklarımıza daha güzel bir yarın, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.