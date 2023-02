Başkan Çolakbayrakdar: "Her şartta depremzede kardeşlerimizin yanındayız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ve bu zor günleri el birliği ile hep birlikte atlatacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, afet bölgelerinde mobil mutfak, mobil yatakhane, temizlik ve iş makineleri gibi her alanda destek olurken bir yandan da Kayseri’ye gelen depremzedelerin yemek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Hatay’da son olarak yaşanan deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Çolakbayrakdar; “Tüm gücümüzle depremzedelerin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Hep birlikte bu zor zamanları daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Depremzede kardeşlerimize en iyisini sunmak ve yaralarına bir nebzede olsa merhem olabilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak deprem bölgesinde konteyner, mobil mutfak, mobil yatakhane, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle deprem bölgelerinden Kayseri’ye tahliye edilerek devletin yurtlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedeler için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 24 saat esasına dayalı olarak yemek ve çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Sosyal Market’imiz tamamen depremzedelere hizmet vermeye başladı. Yine Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerler tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılması için kışlık giysi dikiliyor. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını sözlerine ekledi.