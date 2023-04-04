Başkan Çolakbayrakdar: “Hemşehrilerimizin her alanda mutlu olabileceği bir şehir inşa ediyoruz”

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek; “Hemşehrilerimizin her alanda mutlu olabileceği bir şehir inşa ediyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 23 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk olarak 2022 yılı Başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. İlçe genelinde yapılan hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Göreve geldiğimiz ilk günden beri izlediğimiz yolda olduğu gibi cumhuriyetin 100. yılında da Türkiye Yüzyılı’nın inşasına büyük katkı sağlamak için 2022 yılında şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdik. Öncü olduğumuz çalışmalarımızla belediyecilikte örnek çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnsanı merkez alan anlayışla sosyal belediyeciliği ön planda tutarak, birçok yeniliğe imza attık. Türkiye’de en iyi manada sosyal belediyecilik hizmeti veren belediyelerden birisiyiz. Özellikle ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. ‘Dost eli’ kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. Depremzede vatandaşlarımıza Sosyal Market’imizle ihtiyaç sahiplerine ise ‘Dost Mağaza’ mızla hizmet sunuyoruz. Frigo aracımız ve soğuk hava deposu ile gıdaların bozulmadan saklanması ve iletilmesi için Kayseri’de yine ilk ve tek olan çalışma yürütüyoruz. Marka haline gelen Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna eğitim veriyoruz. Biz, şehri geleceğe taşıyacak bir vizyon ile çalışıyoruz. İnşallah daha güzellerini yapacağız. Her şey; şehrimizin kalkınması ve daha güzel bir çevrede yaşayabilmek içindir.” ifadelerine yer verdi. Daha sonra gündemde yer alan başkanlık faaliyet raporu da oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi. Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Meclis gündeminde yer alan gizli oylamayla yapılan, Meclis içi seçimlerinde, Encümen Üyeleri; Şerife Bozdoğanlı, Ahmet Aydın ve Mustafa Güldüoğlu seçildi. Diğer komisyon üyeliği seçimlerinde ise;

Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Hayrettin Seyhan, Haluk Sezai Ekşi, Ekrem Şahin, Esef Özkan. İmar Komisyonu Üyeliğine; Cengiz Ekici, Ahmet Yüksek, Mustafa Dulda, Hacı Çevikel, Erhan Özhan. Eğitim, Kültür, Sosyal, Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine; Mutlu Önal, Seyhan Arifoğlu, Aysel Danacı, Ahmet Aydın, Muharrem Yiğen. Hukuk Komisyon Üyeliğine; Ramazan Eren, Mustafa Güldüoğlu, Muammer Kılıç, Süleyman Akıncı ve Orhan Bürüngüz. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Hacı Ersu, Mehmet Berk, Ömer Faruk Pala, Muharrem Bayrak ve Orhan Karakoçoğlu oy birliğiyle seçildi. Gerçekleştirilen komisyon seçimlerinin ardından toplantıda; Şeker, Erkilet Osmangazi, Tanpınar, Mithatpaşa, Sümer ve Ebiç Mahallerinin imar planları görüşüldü. Gündemde bulunan diğer maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesiyle toplantı sona erdi.