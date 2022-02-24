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Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, okul ziyaretleri kapsamında Taceddin Veli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Liseli gençlere altın öğütlerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere kendilerini mutlu edecek hedefler belirlemeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Bütün kaygımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak içindir” dedi.

KAYSERİ 24.02.2022, 12:43
Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, okul ziyaretleri kapsamında Taceddin Veli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Liseli gençlere altın öğütlerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere kendilerini mutlu edecek hedefler belirlemeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Bütün kaygımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak içindir” dedi.

Kariyer planlama söyleşisi için gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar öğrencilere hitaben; “Yapılan nasihatlerin hepsi sizi daha güzel yarınlara taşıyabilmek için kaygıyla söylenen sözlerdir. Bütün kaygımız, geleceğimiz ve istikbalimiz evlatlarımız olan sizlersiniz. Sizlere, aileniz nasıl gözü gibi bakıyorsa bizlerde şehrin yöneticileri olarak sizler bizim gözbebeğisiniz. Biz isteriz ki sizleri donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlayalım. Bunun için yoğun çaba sarf ederiz. Bütün kaygımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak içindir. Her zaman söylediğim; ‘Planladığınız hedefiniz her ne olursa olsun, o hedef sizi mutluluğa taşıyacak hedef olsun’. Sizi mutluluğa götürecek hedefinizi seçin. Çünkü Türkiye’nin donanımlı şekilde yetişmiş bireylere ihtiyaç olduğunu asla unutmayın” ifadelerini kullandı. Gençlerin sorularına cevap veren Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulübü, Kocasinan Akademi, ‘Dost eli’ ve Sosyal Market gibi nice hizmetlerimiz, farklı farklı sosyal statüdeki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için hayata geçirdiğimiz çalışmalardır. İnsan hayatına değer veren ve insana dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Bu benim için çok önemli ve kıymetlidir. Çocuklarımızın kabiliyetlerini gün yüzüne çıkarmak için farklı eğitimler veriyoruz. Bu sayede kabiliyetlerini ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarttığımız çocuklarımız, dünya da sayılı gençler haline geldi. Özellikle teknoloji tabanlı atölyelerimizle üniversite çağındaki gençlerimizin TEKNOFEST’e katılmaları için büyük destek veriyoruz. Bu vesileyle her biriniz; aileniz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için değerlisiniz. Bu değerin farkında olup, donanımlı bireyler olarak kendinizi yetiştirmelisiniz. Çünkü ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. Sonrasında ise okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişarede bulunmak için okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımızı her geçen gün artarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Öğretmenler ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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