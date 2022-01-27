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Başkan Çolakbayrakdar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını takip etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece boyunca merkez ve kırsal mahalleler başta olmak üzere sanayi ve ticaret alanlarının yoğun olduğu bölgelerde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde takip etti. Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, tabiri caizse kar temizleme araçlarının kontak kapatmaksızın 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

KAYSERİ 27.01.2022, 14:59
Başkan Çolakbayrakdar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını takip etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece boyunca merkez ve kırsal mahalleler başta olmak üzere sanayi ve ticaret alanlarının yoğun olduğu bölgelerde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde takip etti. Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, tabiri caizse kar temizleme araçlarının kontak kapatmaksızın 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Merkez mahallerindeki kar temizleme çalışmalarını inceledikten sonra Kemer, Ebiç, Dadağı ve Yemliha gibi kırsal mahallelerde çalışmaları yakından takip eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, tatlı ikram ederek, kolaylıklar diledi. İncelemeler sırasında çiftçilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Çiftçilerimiz başta olmak üzere kar yağmasını istiyorduk ve beklenen kar yağdı. Yüzleri gülen çiftçi kardeşlerimizin kar yağdığına çok memnun olduklarını gördük. Yeter ki yağsın, bereket yağıyor. Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden çiftçiler ise kar yağmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, kar yağışının hem ürünlerde daha fazla verim olmasına hem de ürün çeşitliliği imkanı sunduğunu belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallerimizden biri olan Kemer mahallesindeyiz. Ana arterler ve yolları açık olan kırsal mahallelerimizin iç yolları ve sokak aralarında kar temizleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalarımıza; Kemer, Dadağı, Ebiç ve Yemliha istikametinde devam ediyoruz. Şehrimize kar yağmaya başladığı ilk günden itibaren bütün ana arterler, mahallelerin yolları ve sokakları başta olmak üzere her bir köşede yoğun bir şekilde ekiplerimiz çalışmaktadır. Ana yolların açık olmasıyla ara yollarımızda çalışmalar sürmektedir. Bütün saha ekiplerimiz, gece gündüz demeden vardiyalı halinde 24 saat esaslı özverili çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde tıpı nedeniyle yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri başta olmak üzere tüm birimlerimiz birbirlerine destek halinde koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin ulaşımı sağlayabilmektir. Araçlarımız tabiri caizse kontak kapatmaksızın 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Sahada çalışan tüm ekibe Allah kolaylıklar versin” ifadelerine yer verdi. Kırsal mahallelerin ardından Yeni Sanayi bölgesinde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar’a, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da eşlik etti.

Sanayi siteleri gibi esnafın yoğun olduğu bölgelerde gündüz trafiği ve iş yoğunluğu sebebiyle sadece yolları açabildikleri gece boyu ise biriken karları temizlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle kar yağışı bereketli olsun. Hem merkez hem kırsal mahallelerinin yanı sıra yoğun olarak bölgemizde bulunan Doğu, Yeni ve Eski Sanayi, MOBİLYAKENT, Matbaacılar ve Galericiler sitesi gibi sanayi ve ticaret alanlarının yoğun olduğu her alanda gayret sarf ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde başta ana arterler olmak üzere her bir köşede çalışıyoruz. Sanayi siteleri gibi esnafımızın yoğun olduğu bölgelerde gündüz trafiği olması ve iş yoğunluğu sebebiyle sadece yolları açıyoruz. Akşamları ise biriken karları kaldırıyoruz. Gece gündüz demeden yoğun çalışıyoruz. Bu vesileyle esnafımıza bereketli bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise esnaf dostu Kocasinan Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Kar yağısıyla birlikte belediyemiz aralıksız çalışma yapmaktadır. Yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alanı kapsayan Oto Sanatkarlar Sitemizde Kocasinan Belediyemiz sabaha kadar çalıştı. Ardından kar tekrar yağmasıyla yoğun kar temizleme çalışmalarını devam ettiren başta başkanımız olmak üzere ekiplere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu soğuk kış gününde sürekli belediyemiz çalışma yapmaktadır” şeklinde konuştu.

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