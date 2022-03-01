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Başkan Çolakbayrakdar: “Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Yeşil Mahalle’ye yaptığı kentsel yenilemeden tesislere kadar tüm hizmetlerle bölgenin çehresinin değiştiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a dua edip, teşekkürlerini iletti. Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı’nın adım adım güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgedeki çalışmalar nihayete erdirdiği zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak” dedi.

KAYSERİ 01.03.2022, 13:29
Başkan Çolakbayrakdar: “Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Yeşil Mahalle’ye yaptığı kentsel yenilemeden tesislere kadar tüm hizmetlerle bölgenin çehresinin değiştiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a dua edip, teşekkürlerini iletti. Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı’nın adım adım güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgedeki çalışmalar nihayete erdirdiği zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Kocasinan’ı ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım yeniden şekillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenileme ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal konutlar oluşturduklarını söyledi. Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeşil Mahalle’de hem Erkilet Bulvarı üzerinde güzelleştirme çalışmamız hem de buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek çalışmalarımız, tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Erkilet Bulvarı üzerinde Yeşil Mahalle Bölgesi’nde devam eden çalışmaların nihayetinde eski köhne yapılar yıkıldı ve yeni inşaatlar başladı. Ayrıca ana yol üzeri modern bir park yapacağız ve çehreyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle’yi Yeni Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle çehresi değişen Yeşil Mahallesi sakinlerinden Cezmi Kaya ise 10 yıldır Yeşil Mahallede ikamet ettiğini ifade ederek, “Burası ana yol üzeri, o yüzden kentsel dönüşüm çok iyi oldu. Bölgemizde çok harabeler vardı şimdi yeni bir çehreye kavuşuyor. Mahallemize sosyal tesis, halı saha ve pazar yeri olmak üzere birçok hizmet yapıldı ve vatandaşlarımız burada bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu vesileyle hizmetlerinden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. İşi gücü rast gitsin” diye konuştu.

Kemal Adıgüzel de 45 yıldır bölgede yaşadıklarına değinerek, “Bölgemiz, sürekli gelişiyor ve güzelleşiyor. Hizmetlerden çok memnunuz. Sayın Başkanımız çok çalışıyor ki bu hizmetler oluyor” şeklinde konuştu.

Mustafa Özduman ise kentsel dönüşümle bölgenin güzel bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekerek, “Eski hali çok kötüydü. Şimdi güzel bir görünüme kavuşuyor” dedi.

Mustafa Yücel de yeni yapılan her şeyin güzel olduğunun altını çizerek, “Önceden burada uncular, gemiciler gibi eski metruk binalarda işyerleri vardı. Şimdi yeni yapılan yapılarla bölgemiz taçlanıyor. Yapılan her şey güzel oluyor. Çevre düzenine daha çok ağırlık veriliyor ve çevremiz güzelleşiyor. Bundan dolayı çok memnunuz. İnşallah yeni bir park yapılacakmış, yeni parkımızda zamanımızı geçirip, daha mutlu olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla mahallenin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten diğer vatandaşlar ise “Kentsel dönüşümün olduğu yerler, şehre ayrı bir önem ve değer katıyor. Dönüşümle bölgemiz, eski halinden çok güzel hale geldi. Yenilenme sayesinde Erkilet Bulvarı, daha konforlu ve daha geniş bir ulaşım hizmeti sunuyor. Vatandaşımız rahatladı ve alternatifler çoğaldı. Mahallemizde her şey gayet güzel durumdadır. Nezih bir mahallemiz var. Çevreyi güzelleştirmek adına modern bir park yapılacağını duyduk, bölgemize çok iyi olur. Çok iyi çalışan belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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