Başkan Çolakbayrakdar: "En çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, en çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını belirterek, sürücülerin yapılan konforlu yollarda hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulundu.

Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran Mahallelerini birbirine bağlayan ve bu mahalleleri Sivas Bulvarına bağlayan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını ifade etti. Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yaptıklarının altının çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi; “Belediyelerimizin en önemli yatırımlarından bir tanesi yol yapım çalışmalarıdır. Kocasinan Belediyesi olarak bu noktada her yıl planladığımız programlar dahilinde gerek mahallelerin içerisindeki ana ulaşım yolları gerek ara yollarımızla ilçenin her tarafından yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2020 yılı içerisinde her mahallenin ihtiyaçlarını giderme noktasında fedakar bir şekilde çalışmalar yürüttük. Geldiğimiz noktada ise gerek iç yollarımız gerekse yeni açılacak ana bulvarlar noktasında hedefimize ulaştık. Bu çerçevede Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran Mahallemizde yapılması gereken yol çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki yıl ise yeni açılan bulvarlar ve imarlaşan bölgelerin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” Başkan Çolakbayrakdar, "Yol medeniyettir’ anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran Mahallesi’ni kapsayan yol yenileme ve yeni yol çalışmaları kapsamında toplam bin 650 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki yollara; 7 bin ton temel malzeme ile 14 bin 380 ton dolgu malzemesi kullanılarak, 3 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.